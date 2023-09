Nagelsmann: Gündogan bleibt DFB-Kapitän

Tuchel bringt Co-Trainer mit: Torwartcoach Rechner bleibt

Thomas Tuchel wird auch beim FC Bayern München wieder mit seinen bewährten Co-Trainern Arno Michels und Zsolt Löw zusammenarbeiten. Das sagte der 49 Jahre alte Chefcoach am Samstag bei seiner Vorstellung als Nachfolger von Julian Nagelsmann in der Allianz Arena. «Auch mein Trainerteam war nicht vorbereitet, deshalb auch ein großes Dankeschön an die Flexibilität der Familien», sagte Tuchel zum kurzfristig angetretenen Job beim deutschen Fußball-Rekordmeister.