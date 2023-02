Leno hofft nach Neuer-Verletzung auf Rückkehr in DFB-Auswahl

Fußball-WM: Bundestrainer Flicks Torhüter-Ranking

Bundestrainer Hansi Flick hat zwei Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft eine klare Rangfolge bei den Torhütern der deutschen Nationalmannschaft verkündet. «Ganz klar, Manuel Neuer ist bei uns die Nummer 1, Marc-André ter Stegen ist Nummer zwei», sagte der DFB-Chefcoach vor der WM-Generalprobe in den beiden Nations-League-Partien am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und drei Tage später in London gegen England.