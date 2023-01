Ginter über DFB-Zukunft: Abschied «wäre falsch gewesen»

DFB-Zukunft: Ginter: Abschied «wäre auf jeden Fall falsch gewesen»

Matthias Ginter will weiter für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. «Die Chance, weiter für die Nationalmannschaft zu spielen, aus irgendwelchen Frustrationen wegzuwerfen, wäre auf jeden Fall falsch gewesen», sagte der Verteidiger des SC Freiburg im Trainingslager des Bundesligisten in Sotogrande. In Südspanien war auch zweimal DFB-Co-Trainer Marcus Sorg zu Gast.