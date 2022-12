DFB-Chef Neuendorf: Keine schnelle Nachfolge für Bierhoff

Nationalmannschaft: Müller muss WM noch «verdauen und einordnen»

Deutschlands Fußball-Nationalspieler haben weiter am frühen und ernüchternden WM-K.o. beim Turnier in Katar zu knabbern. Wie schon beschrieben, «brauche ich aktuell noch ein paar Tage, um alles rund um die WM und unser frühzeitiges Ausscheiden zu verdauen und für mich einzuordnen», schrieb Thomas Müller (33) in einem Newsletter.