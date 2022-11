«Definitiv hat's gejuckt»: Kroos hätte Bock auf die WM

Fußball: Hoeneß setzt nach England-Spiel auf Topform bis zur WM

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern setzt für eine erfolgreiche Fußball-Weltmeisterschaft der Nationalmannschaft auf eine Formsteigerung des Münchner Blocks bis zum Turnier in Katar. «Wenn unsere Spieler Form kriegen, wird auch die Nationalmannschaft davon profitieren», sagte Hoeneß (70) nach dem 3:3 der DFB-Auswahl am Montagabend zum Abschluss der Nations League in London gegen Gastgeber England im TV-Sender RTL. Eine Steigerung von Thomas Müller und Co. sei «dringend notwendig», auch jetzt in der Bundesliga.