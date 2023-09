Bundestrainer-Job für Benfica-Coach Schmidt kein Thema

Weigl lobt Schmidt trotz Benfica-Abschied

Obwohl er in seinen Planungen keine Rolle spielte, hat Julian Weigl die Kommunikation von Benfica-Trainer Roger Schmidt gelobt. Nach Schmidts Ankunft in Lissabon vor einem Jahr habe er ein «sehr offenes Gespräch» mit dem 56-Jährigen geführt, sagte Weigl im Interview des TV-Senders Eleven. «Er hat mir gesagt, dass ich ein toller Spieler sei, dass ihm mein Stil gefällt, dass er aber eine andere Vorstellung vom Fußball habe und einen neuen Spieler auf meiner Position wolle», erzählte der 27-Jährige. «Ich war froh, dass er so direkt zu mir war, weil das im Fußball nicht immer so ist.»