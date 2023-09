Keßler sagt DFB für Geschäftsführer-Posten ab

Gündogan bedankt sich bei Flick: «Super Mensch & Trainer»

Ilkay Gündogan hat den am Sonntag freigestellten Fußball-Bundestrainer Hansi Flick trotz dessen schlechter Bilanz gelobt. «Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi. Du bist ein super Mensch & Trainer», schrieb der erst vor wenigen Tagen von Flick zum Kapitän ernannte Gündogan am späten Sonntagabend in den sozialen Medien.