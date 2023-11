Spiel gegen Palästina: Australier spenden Prämien

St. Pauli startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung

Der FC St. Pauli ist als einer der ersten Clubs in die Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Um 17.50 Uhr hatten Trainer Fabian Hürzeler mit 22 Spielern und drei Torhütern den Platz auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße betreten. Vor etwa 50 Zuschauern leitete Hürzeler die erste Trainingseinheit. «Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem ersten Schultag», sagte Hürzeler. «Natürlich sind alle nervös, alle sind ein bisschen hibbelig. Viel Vorfreude, viele sind auch gespannt, was kommt.»