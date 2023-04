Brasilien-Interesse: Ancelotti will «Vertrag respektieren»

Seit Wochen wird über ein Interesse Brasiliens an Real-Trainer Carlo Ancelotti berichtet. Der Coach bestätigt dies nun - will aber seinen Vertrag erfüllen. Eine Option lässt er offen.

Will seinen Vertrag bei Real Madrid erfüllen: Carlo Ancelotti. © Jose Breton/AP/dpa

Trainer Carlo Ancelotti hat das Interesse des brasilianischen Fußball-Verbandes an seiner Verpflichtung als Nationalcoach bestätigt, will aber mindestens bis Ende seines Vertrags 2024 bei Real Madrid bleiben.

«Es freut mich sehr, dass die brasilianische Nationalmannschaft mich will, aber ich muss den Vertrag respektieren, den ich erfüllen will», sagte der 63 Jahre alte Italiener. «Alles, was nach Ende des Vertrags passieren kann, ist eine Sache der Zukunft. In der Zukunft ist alles möglich.»

Vertrag bis Juni 2024

Ancelottis Kontrakt beim spanischen Rekordmeister läuft bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt war immer wieder über ein Interesse des brasilianischen Verbandes an dem Coach spekuliert worden, der Verband hatte eine Einigung jedoch dementiert. Der vorherige brasilianische Coach Tite hatte im Januar einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Sein Abschied hatte schon vor dem Viertelfinal-Aus des Rekordweltmeisters bei der WM in Katar festgestanden.

Ancelotti sagte, er kenne den brasilianischen Verbands-Präsidenten nicht, wolle ihn aber gerne treffen. «Es ist ein einfaches Thema, ich bin überrascht von den Gerüchten», sagte der Coach vor der Partie gegen Real Valladolid am Sonntag auf die Frage nach dem Interesse aus Brasilien. «Es ist relativ klar. Ich werde so lange hier bleiben, wie der Club es mir erlaubt.»

Er spüre die Unterstützung der Vereinsführung, der Spieler und der Fans und wolle mit Real Titel holen. In der Liga ist Madrid mit großem Rückstand Zweiter hinter dem FC Barcelona, in der Champions League ist im Viertelfinale der FC Chelsea Gegner. «Die Stimmung ist ruhig. Wir haben zwei Monate, um mehrere Titel zu gewinnen», sagte Ancelotti.