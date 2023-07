Keeper De Gea verlässt Manchester United

Nübel kehrt vorerst nicht zum FC Bayern zurück

Torwart Alexander Nübel wird mindestens bis zum Ende der Saison beim AS Monaco bleiben und nicht vorzeitig zum FC Bayern München zurückkehren. «Der Transfer ist vom Tisch. Alexander wird die zweite Saisonhälfte in Monaco spielen», sagte Nübels Berater Stefan Backs dem TV-Sender Sky am Montag.