Medien: Ex-Schalker Raúl beim FC Villarreal im Gespräch

Raúl González steht vor einer möglichen Erstliga-Trainerkarriere beim FC Villarreal. Real Madrid gibt grünes Licht.

Der frühere Schalke-Stürmer Raúl González könnte nach Medienberichten bald erstmals einen Erstligaverein trainieren. Der spanische Fußball-Club FC Villarreal habe dem 46-Jährigen ein entsprechendes Angebot unterbreitet, berichteten zahlreiche spanische Fachmedien.

Raúl, der seit 2019 bei seinem Stammverein Real Madrid Chefcoach des zweiten Profiteams in der dritthöchsten spanischen Spielklasse ist, soll demnach in Villarreal im Osten Spaniens Nachfolger des am Dienstag entlassenen Quique Setién sein.

Real Madrid habe Raúl «grünes Licht gegeben», um die Verhandlungen aufzunehmen, berichtet das Fachblatt «Marca» und andere Medien. Der frühere Torjäger habe in den vergangenen Monaten zwar unter anderem Angebote von Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Espanyol Barcelona und Leeds United zurückgewiesen, um in seiner Heimatstadt Madrid und bei den «Königlichen» zu bleiben, schrieb «Marca». Aber der FC Villarreal sei für ihn beruflich interessanter, versicherte das Blatt.

Im Real-Trikot bestritt Raúl 731 Pflichtspiele. Er erzielte dabei 323 Tore. Damit liegt er in der ewigen Torjägerliste des Clubs hinter dem Portugiesen Ronaldo (451 Treffer in 438 Spielen) und dem Franzosen Karim Benzema (354/648) auf Platz drei. Für Schalke bestritt der Madrilene zwischen 2010 und 2021 66 Spiele, in denen er 28 Mal traf.