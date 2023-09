US-Fußballer siegen bei Rückkehr von Trainer Berhalter

Der frühere Bundesligaspieler Gregg Berhalter ist nach viel Getöse als US-Nationaltrainer zurück. Beim Comeback gelingt ein Sieg, auch Ex-Bundesligaprofis treffen.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat bei der Rückkehr von Trainer Gregg Berhalter einen am Ende klaren Sieg verbucht. Gegen Außenseiter Usbekistan gewannen die Amerikaner in St. Louis 3:0 (1:0). Tim Weah erzielte in der vierten Minute die frühe Führung, die früheren Bundesligaprofis Ricardo Pepi und Christian Pulisic sorgten in der Nachspielzeit der Partie für die weiteren Treffer.

Berhalter hatte mit der US-Auswahl bei der WM in Katar im vergangenen Herbst das Achtelfinale erreicht. Dort hatte er dem Dortmunder Giovanni Reyna Lustlosigkeit unterstellt. Dessen Eltern warfen Berhalter danach eine Verharmlosung eines Vorfalls Anfang der 90er-Jahre vor, bei dem er seine heutige Ehefrau Rosalind nach einem Streit in die Beine getreten hatte. Berhalter hatte dies zugegeben und betont, er bereue den Vorfall.

Der Vertrag des einstigen Bundesligaprofis beim US-Verband war zum Ende vorigen Jahres ausgelaufen, im Juni engagierte der Verband den 50-Jährigen dann erneut. «Bei der Nationalhymne denkt man ein bisschen daran, dass man zurück ist. Und dann geht es zurück zur Arbeit, Du bist an der Seitenlinie, Du coachst und versuchst dem Team zu helfen, ein Spiel zu gewinnen», sagte Berhalter nach dem Erfolg über Außenseiter Usbekistan.