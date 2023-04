Premier League stellt Wettanbieter ins Abseits

Fußball: «Finanzielle Rahmenbedingungen»: SC lässt Schade ziehen

Kevin Schade verlässt den SC Freiburg und schließt sich zunächst auf Leihbasis dem englischen Club FC Brentford an. Weitere Einzelheiten und Vertragsinhalte teilte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Mittwoch zwar nicht mit. Der Premier-League-Club soll aber Medienberichten zufolge eine Kaufpflicht in Höhe von etwa 25 Millionen Euro haben. Sollte es zum Transfer, der wohl an gewisse Einsatzzeiten gekoppelt ist, kommen, würde Schade zum teuersten SC-Abgang der Geschichte werden.