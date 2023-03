Streich bedauert Abschied von Petersen: «Großer Verlust»

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird Rekordtorjäger Nils Petersen vermissen.

«Für uns wird das ein großer Verlust sein - menschlich und sportlich. Er wird uns in jedem Training und auf dem Platz fehlen», sagte Streich zwei Tage vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. Petersen hatte am Mittwochnachmittag das Ende seiner Laufbahn nach dieser Saison angekündigt.

Streich selbst sei einen Tag zuvor informiert worden. «Er ist mit sich im Reinen. Und ich glaube, es ist genau das Richtige», sagte der 57-Jährige. Petersen zeige in jedem Training aber immer noch Abschlüsse, «die kann kein anderer». Deswegen sei er auch ein Kandidat, den gegen Hertha gelbgesperrten Michael Gregoritsch zu ersetzen. Noch auf der Kippe steht der Einsatz von Verteidiger Philipp Lienhart, der nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin Probleme hat.