Spaniens Liga-Chef: Messi-Rückkehr wäre «kompliziert»

Messi-Berater: Keine Verhandlungen über Wechsel nach Miami

Ein Berater von Fußball-Superstar Lionel Messi hat einen Medienbericht zurückgewiesen, demzufolge der Argentinier vor einem Wechsel zu Inter Miami in die USA steht. «Das ist falsch», sagte Messis Vertreter Marcelo Méndez dem US-Fernsehsender CNN in einer Erklärung. «Es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt.»