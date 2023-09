Gündogan schwärmt von «unglaublichem» Barça-Comeback

Wolfsburg verliert 1:2 gegen italienischen Spezia

Der VfL Wolfsburg hat im vierten Test in der Vorbereitung auf die kommende Saison die erste Niederlage kassiert. Gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio verlor der Fußball-Bundesligist im Trainingslager in Donaueschingen am Mittwochabend 1:2 (1:0). Der dänische Angreifer Jonas Wind (9. Minute) erzielte den Treffer für die Niedersachsen.