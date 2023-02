Transfer: Frankfurt droht Weggang von Kamada zu Benfica Lissabon

Eintracht Frankfurt droht, kurz vor Schließung des Transferfensters in Daichi Kamada noch einen Schlüsselspieler zu verlieren. Wie der TV-Sender Sport1 am Sonntag berichtete, soll der Japaner bereits seit Wochen mit Benfica Lissabon verhandeln. Inzwischen soll der 26-jährige Mittelfeldspieler sich mit Benfica einig sein, hieß es in dem Bericht. Cheftrainer des portugiesischen Spitzenclubs ist der Deutsche Roger Schmidt.