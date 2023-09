Hertha-Investor 777 übernimmt FC Everton

Josh Wander: Fußball vor neuer Welle der Kommerzialisierung

Josh Wander, Chef von Hertha-Investor 777 Partners, sieht im Fußball noch deutlichen Raum für wirtschaftliches Wachstum. «Wir sind der festen Überzeugung, dass eine neue Welle der Kommerzialisierung auf den Fußball zukommt», sagte Wander der «Financial Times» am Donnerstag. «Die Vision für diese Fußballgruppe ist, dass wir eines Tages nicht mehr nur Hot Dogs und Bier an unsere Kunden verkaufen, sondern Versicherungen oder Finanzdienstleistungen oder was auch immer», sagte er. Die intensive Bindung der Fans an ihre Clubs zeige, dass sie monetarisiert werden wollten.