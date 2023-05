Stuttgart im DFB-Pokal wohl mit Guirassy gegen Frankfurt

VfB Stuttgart droht Guirassy-Ausfall im Pokal-Halbfinale

Der VfB Stuttgart bangt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt um Serhou Guirassy. Der treffsicherste Angreifer der Schwaben musste beim 2:1 (1:0) am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Lars Stindl ausgewechselt werden. Zuvor hatte er den VfB in Führung gebracht (22. Minute).