VfL Wolfsburg im Pokal-Halbfinale ohne Alexandra Popp

Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg müssen am Samstag im DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München auf Nationalspielerin Alexandra Popp verzichten.

Die Kapitänin erlitt am Dienstag beim Länderspiel gegen Brasilien (1:2) eine Verletzung an der rechten Wade, wie ihr Club mitteilte. Wie lange die 32-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Möglicherweise ist auch ihr Einsatz im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Arsenal am darauffolgenden Wochenende in Gefahr.

Die Wolfsburgerinnen gewannen den DFB-Pokal seit 2015 achtmal hintereinander. Ihre letzte Niederlage in diesem Wettbewerb kassierten sie am 16. November 2013 beim 1. FFC Frankfurt. Popp ist die einzige Spielerin des aktuellen VfL-Kaders, die damals schon dabei war. Seitdem siegten die Wolfsburgerinnen in 43 Pokal-Spielen in Serie.