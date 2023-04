Völler sieht Frankreichs Nationalteam als Maßstab

Völlers Heimat: Begeisterung in Hanau: «Volltreffer für Fußball-Deutschland»

Die Berufung zum neuen Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft hat auch in Rudi Völlers Heimatstadt Hanau Begeisterung ausgelöst. «Das ist ein Volltreffer für Fußball-Deutschland», sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky in einer Mitteilung. «Unser Rudi übernimmt Verantwortung. Das war schon während seiner Zeit als Spieler auf dem Feld so, dann als Manager und auch als Teamchef der Nationalmannschaft, mit der er 2002 Vize-Weltmeister wurde», ergänzte der 63 Jahre alte SPD-Politiker.