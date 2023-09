Matthäus und Magath überrascht von Rettig-Berufung zum DFB

Fan-Andrang nach Ronaldos Ankunft im Iran

Im Iran sind nach Ankunft von Fußball-Star Cristiano Ronaldo zahlreiche Anhänger zu dessen Hotel geströmt. Vor dem Luxushotel in der iranischen Hauptstadt Teheran versammelten sich am Montag Hunderte Menschen, wie das Sportportal «Warsesch 3» berichtete. Fotos zeigten Massen von Fans rund um die Hotelanlage und in der Lobby.