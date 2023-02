Maaßen an Flick: Augsburgs Berisha Stürmer für Deutschland

Enrico Maaßen kann Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wärmstens FCA-Angreifer Mergim Berisha für die Nationalelf empfehlen. «Diesen Typus Stürmer haben wir nicht so oft in Deutschland.»

Mergim Berisha stürmt in der Bundesliga für die FC Augsburg. © Christian Kolbert/dpa

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen sieht beim früheren U21-Europameister Mergim Berisha «absolut» das Potenzial für eine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Er selbst habe mit Bundestrainer Hansi Flick aber noch nicht über den 24 Jahre alten FCA-Angreifer gesprochen, sagte Maaßen. «Ich nicht. Ich weiß nicht, wer sich mit ihm ausgetauscht hat», sagte der Trainer etwas kryptisch vor dem Bundesligaspiel des FC Augsburg am Samstag in Mainz.

Berisha absolviert seine erste Saison in der Bundesliga, nachdem ihn der FCA von Fenerbahce Istanbul ausleihen konnte. «Ich bin absolut überzeugt, dass Mergim großartige Fähigkeiten besitzt. Ich bin der Meinung, dass wir diesen Typus Stürmer nicht so oft in Deutschland haben», sagte Maaßen über seinen Angreifer.

Maaßen: Irgendwann wird es für Berisha Möglichkeiten geben

Nach 13 Spielen kommt Berisha auf sechs Tore und vier Torvorlagen. Er war schon mehrfach Augsburgs Siegtorschütze, etwa beim 1:0 gegen den FC Bayern München sowie zuletzt gegen Bayer Leverkusen. «Hansi (Flick) ist sehr, sehr kompetent. Und am Ende müssen er und sein Team das entscheiden», bemerkte Maaßen: «Für Mergim ist wichtig, dass er bei sich bleibt, dass er alles dafür tut, was er beeinflussen kann. Das ist, hier gute Leistungen zu bringen. Das tut er. Dann wird es irgendwann die Möglichkeiten geben, wenn er so beständig weiterspielt.»

Flick hat nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar für den Aufbruch zur Heim-Europameisterschaft 2024 personelle Überraschungen angekündigt. Den ersten Kader 2023 für die Länderspiele Ende kommenden Monats gegen Peru und Belgien will der Bundestrainer am 17. März nominieren.

Maaßen sieht in Berisha einen guten Umschaltstürmer, der vorne Bälle festmachen könne, groß gewachsen ist und dazu fußballerisch begabt sei. Bei Berisha sei zudem hervorzuheben, «dass er nicht nur Tore macht und in der Offensive präsent ist, was man bei einem Stürmer als wichtigstes Kriterium herausstellt, sondern wie er für das Team nach hinten arbeitet. Da hat er sich sehr gut entwickelt», sagte Maaßen. Berisha war mit den deutschen U21-Junioren 2021 Europameister geworden.