Klose über Füllkrug: «Der hebt nicht ab»

DFB-Rekordtorjäger Miroslav Klose sieht es als «großes Kompliment», dass der aktuell bei der WM umjubelte Niclas Füllkrug ihn als Vorbild sieht. «So etwas zu hören ist wirklich schön, denn dann hast du ja als Fußballer auch was richtig gemacht», sagte Ex-Weltmeister Klose der «Bild».

Der 44-Jährige lobte das Auftreten des Bremer Angreifers: «Der hebt nicht ab, er weiß, dass da noch mehr kommen muss.»

Füllkrug hatte dem deutschen Team bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit seinem Tor zum 1:1 gegen Spanien gute Chancen auf den Achtelfinal-Einzug verschafft. Der 29-Jährige hat in drei Länderspielen zweimal getroffen. «Er bringt ein sehr ordentliches Paket für einen Stürmer mit: Er ist abschlussstark in der Box, beidfüßig und kopfballstark», urteilte Klose.

Dass Füllkrug den plötzlichen Hype eher abgeklärt sieht, wertet Klose positiv. «Wenn man sieht, wie er sich gibt und was ich aus der Mannschaft gehört habe, dann kann ich nur sagen: Das ist einfach vorbildlich. Solche Typen braucht der Fußball», sagte der 137-malige Nationalspieler.