Ligue 1: Vor Duell mit den Bayern: Sorgen bei PSG um Superstar Mbappé

Wie schwer ist die Verletzung von Superstar Kylian Mbappé? Der Starstürmer muss beim Spiel in Montpellier früh ausgewechselt werden. Er hat sich am Knie und am Oberschenkel verletzt.

Motpelliers Leo Leroy (l) im Zweikampf mit dem Pariser Kylian Mbappe. © Thibault Camus/AP/dpa Fabian Ruiz (l) von Paris Saint-Germain jubelt mit seinen Teamkollegn über sein Tor zur 1:0-Führung. © Thibault Camus/AP/dpa

Knapp zwei Wochen vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern bangt der französische Meister Paris Saint-Germain um seinen Superstar Kylian Mbappé. Der WM-Torschützenkönig hat sich im Spiel beim HSC Montpellier am Mittwoch am Oberschenkel und am Knie verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose zur Schwere der Verletzung steht noch aus. Trainer Christophe Galtier geht aber nicht von einer langen Pause aus. «Kein Grund zur Sorge. Es ist eine Prellung oder ein Hämatom. Wir wissen es noch nicht genau. In einem der Zweikämpfe hat Kylian einen Schlag hinter das Knie und auf den Muskel erhalten», sagte er nach dem 3:1-Sieg von PSG. Genau wie bei Sergio Ramos wolle man bei der Anzahl der Spiele kein Risiko eingehen, erklärte der PSG-Coach. Der spanische Ex-Weltmeister Ramos hatte wegen Adduktorenproblemen das Spielfeld ebenfalls vorzeitig verlassen. Auf Videos ist aber zu sehen, wie Mbappé in die Kabine hinkt und zu einem Betreuer sagt: «Ich habe zu starke Schmerzen.» Paris trifft am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel auf den FC Bayern. Für Mbappé war es Mittwoch ohnehin ein gebrauchter Tag. In der Anfangsphase verschoss der Stürmerstar gleich zweimal einen Elfmeter, der wiederholt worden war. Beim zweiten Versuch setzte er auch den Nachschuss über das Tor. Im verlorenen WM-Finale gegen Argentinien hatte Mbappé noch dreimal vom Punkt getroffen. Am Ende sicherten Fabian, Weltmeister Lionel Messi und Warren Zaire-Emery mit ihren Toren den PSG-Sieg.

