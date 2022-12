Trainer Hollerbach hört zum Saisonende in St. Truiden auf

Saisonvorbereitung: Dynamo Dresden gewinnt Testspiel gegen Auerbach mit 3:1

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat auch das zweite Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Partie gegen den Oberligisten VfB Auerbach endete mit 3:1 (1:1). Auerbach war am Freitag in der «Arena an der Vogtlandweide» etwas überraschend in Führung gegangen. Diese egalisierte Christoph Daferner (30.) noch vor dem Seitenwechsel.