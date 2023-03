Fanvertreterin: Profi-Fußball hat Demut vergessen

Fußball-WM 2022: Wegen WM-Vergabe an Katar: Drese fordert Party-Verzicht

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese hat zu einem Party-Verzicht während der Fußball-WM aufgerufen. Als Grund nannte die SPD-Politikerin die umstrittene Vergabe des Sportgroßereignisses an Katar, die sie sehr kritisch bewertet. «Ich halte die Vergabe der WM nach Katar durch die FIFA für einen schweren Fehler. Vorfreude kommt bei mir überhaupt nicht auf», sagte Drese der «Ostsee-Zeitung» (Donnerstag). «Die Menschenrechtssituation, die Ausbeutung der Arbeiter mit vielen Toten bei den Stadionbauten, die klimatisierten Stadien, die Einschränkungen für Fans: Wohl noch nie in der Geschichte hat sich der Weltfußball so weit von der Basis des Fußballsports und von Bürgerrechten entfernt», begründete sie.