Wie Stach und Petersen: Turbines Cramer als Schiedsrichterin

0:0 gegen Köln: Turbine Potsdam ist dem Abstieg näher

Turbine Potsdam kommt trotz des zweiten Punktgewinns dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga der Frauen immer näher. In einem Nachholspiel des 14. Spieltags trennte sich der mit nunmehr zwei Punkten abgeschlagene Tabellenletzte vom Tabellen-Vorletzten 1. FC Köln, der jetzt zwölf Punkte aufweist, torlos. Im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion verzeichneten die seit nunmehr neun Spielen torlosen Gäste am Dienstag in einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel die besseren Möglichkeiten, die jedoch vergeben wurden.