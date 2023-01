Niederländer Depay wechselt von Barcelona zu Atlético Madrid

Fußball: Erst Ronaldo, jetzt Suárez: Bundesliga-Gerücht um Star

Nach Cristiano Ronaldo beim FC Bayern soll ein weiterer älterer Starspieler einem Fußball-Bundesligisten angeboten worden sein. Der zurzeit vereinslose und 35 Jahre alte Luis Suárez wurde einem «Sky»-Bericht zufolge bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht. Grund dafür sei die Tumor-Erkrankung von Neuzugang Sébastien Haller und der deshalb möglicherweise entstehende Personalbedarf in der Offensive. Die BVB-Verantwortlichen äußerten sich am Mittwoch im Trainingslager in Bad Ragaz nicht dazu, am Nachmittag berichtete auch «Sport1» über den großen Namen.