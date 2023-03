Champions League : Bayern-Fußballerinen kämpfen um Einzug in CL-Gruppenphase

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen sich im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League eine gute Ausgangsposition verschaffen. Das Team des neuen Trainers Alexander Straus absolviert zunächst am Dienstag (19.00 Uhr/FC Bayern TV) das Hinspiel beim spanischen Vizemeister Real Sociedad San Sebastián, ehe es am kommenden Donnerstag in München zum Rückspiel kommt.