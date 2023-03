Isländischer Nationaltrainer Vidarsson entlassen

Fussball: Flick: Kein WM-Druck für Leverkusens Wirtz

Hansi Flick will in den kommenden Wochen keinen WM-Druck für Rekonvaleszent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen aufbauen. «Florian Wirtz ist gut im Soll. Es ist wichtig, dass er eine gute Reha hat. Er ist noch sehr jung, er hat noch einige Turniere, die er spielen kann. Wir machen da keinen Druck», sagte der Bundestrainer am Donnerstag bei seiner Kader-Nominierung für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn (23. September) und in England (26. September).