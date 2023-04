Finalissima der Frauen: Richarlison bei Brasiliens Training

Bundesliga: Nationaltorhüterin: «Leute kommen, um uns spielen zu sehen»

Um den positiven Trend im Frauen-Fußball seit der EM im Sommer fortzusetzen, sieht Nationaltorhüterin Merle Frohms Teams, Vereine und auch die Liga gefordert. «In erster Linie liegt es in unserer Verantwortung, die Leistung auf den Platz zu bringen, qualitativ hochwertige Spiele zu zeigen, für die Zuschauer interessant zu machen», sagte die 27-Jährige vom VfL Wolfsburg am Sonntagabend in der Sendung «Sportclub» im NDR-Fernsehen. «Und dann ist es Sache der Vereine und der Liga, den entsprechenden Rahmen zu schaffen, eben auch mal in das Stadion der Männer zu gehen.»