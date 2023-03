Turbine Potsdam verpflichtet Marco Gebhardt als neuen Coach

Frauen-Bundesliga: Sven Weigang nicht mehr Trainer von Turbine Potsdam

Turbine Potsdam und Interimstrainer Sven Weigang gehen nur wenige Tage vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga der Frauen getrennte Wege. Weigang habe am Donnerstag um sofortige Aufhebung seines Vertrages gebeten, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des akut abstiegsgefährdeten Clubs. Das Präsidium bedauere diese Entscheidung und danke ihm für die geleistete Arbeit. «Wir werden nunmehr umgehend die Situation erörtern und so zeitnah wie möglich zu weiteren Schritten informieren», hieß es. Weitere Angaben machte der Verein nicht.