Schult kritisiert fehlende Gleichberechtigung

Bundesliga: Neun Wölfinnen außer Schult für Frankreich-Spiel nominiert

Neun deutsche Nationalspielerinnen vom VfL Wolfsburg sind Teil des Kaders für das kommende Länderspiel gegen Frankreich in Dresden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 7. Oktober (20.30 Uhr/ARD) auf Torhüterin Merle Frohms, die Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch und im Mittelfeld/Angriff auf Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Alexandra Popp sowie Tabea Waßmuth.