Ex-Wolfsburg-Trainer Lerch ab März Coach in Hoffenheim

Bundesliga: Auch Spiel Hoffenheim - Wolfsburg im großen Stadion

Mit der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg wird auch am zweiten Spieltag der Frauen-Bundesliga eine Partie in einem großen Stadion der Männer ausgetragen. Dies gab die TSG am Donnerstag bekannt. Das Team von Trainer Gabor Gallai empfängt am 24. September (17.55 Uhr) in der 30 150 Zuschauer fassenden Arena in Sinsheim den Meister und Pokalsieger aus Niedersachsen mit zahlreichen EM-Teilnehmerinnen. Das Spiel wird nicht nur von MagentaSport, sondern auch von der ARD übertragen.