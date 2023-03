Saudi-Arabien wird laut Infantino kein WM-Sponsor

DFB: Scholz wünscht sich Austausch in heiklen politischen Fragen

Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, dass der Deutsche Fußball-Bund sich in heiklen politischen Fragen mit der Bundesregierung austauscht. «Es ist immer gut, wenn der DFB sich mit uns über solche Fragen unterhält», sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ZDF vor dem Frauen-Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden in Duisburg.