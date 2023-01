FC Bayern verlängert mit Nationalspielerin Simon

Champions League: Bayern-Fußballerinnen im Viertelfinale

Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Viertelfinale der Champions League. Die Münchnerinnen gewannen am Donnerstag bei Schlusslicht FC Rosengard mit 4:0 (1:0) und qualifizierten sich so am vorletzten Gruppenspieltag für die K.o.-Runde. Der Vorsprung der deutschen Vizemeisterinnen auf Benfica Lissabon, das am Donnerstag gegen den Gruppenersten Barcelona verlor, beträgt uneinholbare sechs Punkte.