Kulig verlässt VfL Wolfsburg und wird Cheftrainerin in Basel

Kim Kulig verlässt Wolfsburg und wird Cheftrainerin in Basel

Co-Trainerin Kim Kulig verlässt die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und wird zur Saison 2023/24 Cheftrainerin des FC Basel in der Schweiz. Wie der VfL am Dienstag mitteilte, wurde der bis zum 30. Juni 2025 gültige Vertrag mit der 33-Jährigen aufgelöst. Kulig folgt in Basel auf Katja Greulich. Wer ihren Platz im VfL-Trainerteam einnehmen wird, steht noch nicht fest.