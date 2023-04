Zuschauer-Rekord bei FC-Frauen gegen Frankfurt sicher

Frauen-Bundesliga: Baumann: «Nicht letztes Spiel im Weserstadion»

Nach der Premiere im Weserstadion hat Sportchef Frank Baumann den Fußballerinen von Werder Bremen eine weitere Partie in der Arena in Aussicht gestellt. «Es wird nicht das letzte Spiel dieser Mannschaft im Wohninvest-Weserstadion gewesen sein. Wir müssen aber schauen, ob es in der Rückrunde terminlich passt», sagte der 47-Jährige dem Portal «Deichstube» nach dem 1:2 (1:1) der Bremerinnen am Samstag gegen den SC Freiburg.