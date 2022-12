FC Bayern verlängert mit Nationalspielerin Dallmann

Bayern-Trainer: Straus voller Lob für Fußballerinnen des FC Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Bayern schauen vor dem Gruppenspiel in der Champions League gegen die Gala-Mannschaft des FC Barcelona voller Respekt auf die Spanierinnen. «Das ist im Moment das beste Team der Welt», sagte Trainer Alexander Straus vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena. «Sie haben eine Identität aufgebaut, die wir hier auch haben wollen, sie haben aber zehn Jahre dafür gebraucht.» Der Norweger Straus will Barcelona nicht als Vorbild bezeichnen, er lobte aber die Konstanz und Geduld in der Gestaltung des Kaders.