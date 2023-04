Home

Arsenal-Nachwuchsleiter Mertesacker ist hungrig auf Titel

Als Spieler holte Per Mertesacker mit dem FC Arsenal zweimal den FA Cup. Als Nachwuchsleiter der Gunners will er den Club in eine erfolgreiche Zukunft führen - und endlich die Meisterschaft gewinnen.

Von 2011 bis 2018 stand Per Mertesacker bei Arsenal als Spieler unter Vertrag, jetzt will er dem Verein als Nachwuchsleiter helfen, Titel zu gewinnen. © Matt Dunham/AP/dpa

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hofft, in seiner Rolle als Nachwuchsleiter des FC Arsenal die Titel mit dem Verein zu holen, die ihm und dem heutigen Cheftrainer Mikel Arteta als Spieler versagt blieben. «Wenn man sich nur den fußballerischen Erfolg zu unserer Zeit in der Mannschaft anschaut, dann haben wir ein paar Champions-League-Saisons gespielt, ein paar FA-Pokale gewonnen», sagte Mertesacker der Nachrichtenagentur PA. «Das war okay, aber nicht herausragend.» Der ehemalige Verteidiger Mertesacker (38) und der frühere Mittelfeldspieler Arteta (41) waren zeitgleich im August 2011 zu den Gunners gewechselt. Gemeinsam spielten sie fünf Jahre unter Trainer Arsène Wenger bei Arsenal, in denen sich das Team jedes Mal für die Königsklasse qualifizierte. 2014 gewann das Duo den FA Cup. Beim erneuten Pokalsieg 2015 stand Arteta nicht im Kader. Eine englische Meisterschaft gewannen weder Mertesacker, der bis 2018 in London unter Vertrag stand, noch sein spanischer Kollege, der 2016 seine aktive Karriere beendete. Mertesacker will nächste Generation aufbauen «Aber wir wollten jetzt etwas aufbauen, womit der Club in der Zukunft vielleicht erfolgreicher ist», sagte der ehemalige Hannover- und Werder-Profi Mertesacker nun. «Das begeistert mich. Wir haben es nicht geschafft, den Titel in der Liga zu gewinnen, als wir hier gespielt haben. Hoffentlich können wir mit Blick auf Trophäen und große Titel erfolgreicher sein und die nächste Generation von Spielern und Menschen aufbauen, die auch auf dem Platz den Unterschied machen können.» Arsenal ist in der Premier League derzeit Spitzenreiter und hat fünf Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Manchester City. Vor dem direkten Duell in Manchester am Mittwoch haben die Cityzens allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Bevor Arteta im Dezember 2019 das Amt des Trainers beim FC Arsenal übernahm, war er bei Man City zweieinhalb Jahre lang Assistent von Chefcoach Pep Guardiola gewesen.

