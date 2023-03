Für Spiel in Turin: Karten von Freiburger Fans storniert

SC Freiburg: Doan für Gladbach-Spiel wohl fit: Keine Gedanken an Turin

Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl wieder mit Offensivmann Ritsu Doan planen. «Er ist wieder gesund so weit. Ich gehe fest davon aus, dass morgen alles okay ist», sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag über den Japaner. Gegen Bayer Leverkusen (1:1) musste Doan am Sonntag krankheitsbedingt ausgewechselt werden. Auch Kapitän Christian Günter steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.