Freiburgs Streich reizt Duell mit Barcelona oder Manchester

Fußball: Freiburgs Streich lobt Petersen: Einer der besten Stürmer

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg ist von den Qualitäten seines Stürmers Nils Petersen trotz dessen aktueller Torflaute weiter voll überzeugt. «Nils kann in jeder Sekunde Torgefahr erzeugen», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Europa-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). «Er ist im Strafraum nach wie vor einer der besten Stürmer in Deutschland und sicherlich darüber hinaus, weil er beide Füße hat, den Kopf, und genau weiß, wo er hinlaufen muss, um in Abschlusspositionen zu kommen.»