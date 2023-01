Behörde: Niederländische Profifußballer wetteten auf Spiele

Glücksspielangebote: Glücksspielbehörde der Länder startet: Bereits 25 Anzeigen

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) nimmt am 1. Januar 2023 in Halle ihre Arbeit auf. «Das operative Geschäft geht jetzt los», sagte Vorstand Benjamin Schwanke am Dienstag. Ziel ist es, illegales Glücksspiel im Internet zu bekämpfen. Die Behörde erteilt nach strengen Kriterien die Erlaubnis und hat die Aufsicht für Anbieter legalen Glücksspiels. Rund 110 Mitarbeiter sollen der neuen Behörde angehören, darunter IT-Spezialisten und Juristen. Zum Start sind es 70 Beschäftigte, sagte Vorstand Ronald Benter.