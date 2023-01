Wagner scheidet bei Norwich-Debüt in FA Cup aus

Bundesliga: Michel will Stürmerrennen bei Union für sich entscheiden

Für Union-Stürmer Sven Michel verlief das erste Testspiel der Sommervorbereitung sehr erfolgreich. Der Angreifer konnte beim 3:1-Erfolg beim Regionalligisten Viktoria Berlin einen Doppelpack verbuchen. Sowohl in der 1. als auch in der 35. Minute traf Michel per Kopf. «Es macht immer Spaß zu spielen und wenn man trifft, umso mehr. Der Test war okay, auch wenn es immer Sachen gibt, die man verbessern kann», sagte Michel nach seinem Einsatz in den ersten 45 Minuten.