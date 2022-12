Brentfords Ivan Toney mit weiteren Vergehen gegen Wettregeln

Parade in Buenos Aires: ARD-Korrespondent geht nach WM-Feiern in Argentinien viral

Sie umarmen ihn, besprühen ihn mit Schaum und werfen ihn in die Luft: Jubelnde Fans haben dem ARD-Korrespondenten Matthias Ebert in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires nach dem WM-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft gleich an mehreren Tagen die Arbeit erschwert.