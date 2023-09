Kapitän Xhaka kritisiert Schweizer Team: «Wie im Park»

Schweiz-Trainer kritisiert Umgang des FC Bayern mit Sommer

Der Schweizer Fußball-Nationaltrainer Murat Yakin hat den Umgang des FC Bayern mit Torhüter Yann Sommer in der vorigen Saison heftig kritisiert. Der Schlussmann, der inzwischen für Inter Mailand in Italien spielt, sei in München «durch eine Dreckschleuder durchgezogen» worden, sagte Yakin in einem Interview bei Sport1.