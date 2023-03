«Bild»: Löw kann sich Brasilien-Job vorstellen

Fußball-Weltmeisterschaft: Mega-WM mit noch mehr Spielen: FIFA auf Expansionskurs

Die WM 2026 soll noch mehr Fußball bieten. Am Dienstag wird in Kigali eine Formatänderung beschlossen. Absolviert werden jetzt 104 Spiele - 40 mehr als in Katar Ende 2022. Der FIFA winken Millionen.