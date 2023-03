Wolfsburgs Fußball-Frauen kritisieren Pokalansetzung

2. Bundesliga: Sandhausens Trainer Schwartz vertraut Ersatztorwart Rehnen

Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen glaubt an die Stärken von Ersatztorhüter Nikolai Rehnen. «Wir haben Vertrauen zu ihm», sagte der Coach zwei Tage vor dem Spiel am Samstag beim SSV Jahn Regensburg (13.00 Uhr/Sky). Stammtorhüter Patrick Drewes war am Mittwoch in der Verlängerung des Pokalspiels gegen den Karlsruher SC wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt worden. Eine MRT-Untersuchung hatte am Donnerstagnachmittag für Klarheit gesorgt. Beim 29-Jährige wurde ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Somit taucht auch Drewes' Name vorerst auf der ohnehin schon langen Ausfallliste des SVS auf.