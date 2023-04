Fußball: DFB-Pokal: Frankfurt gegen Union Berlin live im Free-TV

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin wird am 4. April live im Free-TV im ZDF übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bei der zeitgenauen Ansetzung der Pokal-Viertelfinals bekannt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.